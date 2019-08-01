Ньюарк, США, , 11:27 — REGNUM

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» подписал новый контракт с защитником Уиллом Бутчером. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что клуб подписал с 24-летним игроком соглашение на три года. Средняя зарплата хоккеиста составит $3,73 млн за сезон.

Добавим, что в сезоне 2018/19 Бутчер сыграл в 78 матчах в регулярном чемпионате НХЛ, в которых и набрал 30 очков (4 + 26) очков.

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