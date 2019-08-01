Москва, , 11:20 — REGNUM

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме отверг выгодное предложение от «Спартака» ради продления контракта с «железнодорожниками». Об этом футболист заявил журналистам.

«Конечно, у меня было волнение из-за ситуации с контрактом, но я был уверен, что в конце концов переговоры закончатся успешно», — сказал Гильерме.

Он также добавил, что предложение от «Спартака» было от клуба клубу, поэтому у него не было контактов с руководством красно-белых.

Напомним, ранее сообщалось, что Гильерме может перейти из «Локомотива» в «Спартак» из-за более выгодного предложения со стороны красно-белых. Однако 19 июля голкипер подписал новый контракт с «железнодорожниками».

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