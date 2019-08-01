Баку, , 11:02 — REGNUM

Тульский «Арсенал» сыграет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против азербайджанского «Нефтчи». Матч пройдёт в Баку 1 августа.

Тульская команда подошла к матчу с серией из двух поражений. После первой игры с «Нефтчи» «Арсенал» уступил «Ростову» в чемпионате России со счётом 2:3.

Напомним, в первом матче «Арсенал» на своём поле проиграл «Нефтчи» со счётом 0:1. Победитель двухматчевого противостояния встретится с израильским клубом «Бней Иегуда».

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