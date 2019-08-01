Белград, , 09:55 — REGNUM

В Белграде в 2020 году откроется музей сербского теннисиста Новака Джоковича. Об этом заявил отец спортсмена Срджан Джокович, сообщает RTS.

«В следующем году мы откроем музей в центре города, который вызовет огромный интерес со стороны местных и иностранных туристов», — сказал Срджан Джокович.

Музей будет находиться в исторической части Белграда, на улице князя Михаила.

Напомним, Новак Джокович является первой ракеткой мира и 16-кратным победителем турниров серии «Большого шлема». В июле 2019 года он в пятый раз выиграл Уимблдон.

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