Екатеринбург, , 09:12 — REGNUM

В Екатеринбурге создали АНО «Дирекцию по строительству Универсиады-2023». Соответствующее постановление принято на очередном заседании правительства Свердловской области.

Как сообщает интернет-издание «Новый день», в задачи автономной некоммерческой организации входит взаимодействие с органами власти, направленное на строительство объектов предстоящего крупного спортивного форума.

Напомним, что ранее депутаты законодательного собрания также утвердили положение о создании «Дирекции по строительству Универсиады-2023», а из региональной казны в пользу АНО были перераспределены 235 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, для проведения Универсиады в Екатеринбурге потребуются немалые инвестиции. По предварительным расчетам необходимо привлечь более 79 млрд рублей.

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