Вашингтон, , 08:52 — REGNUM

Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над представительницей Пуэрто-Рико Моникой Пуиг во втором круге турнира в Вашингтоне. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 37 минут, завершилась со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Калинская пять раз подала навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, четыре ошибки на подаче и шесть брейков.

В четвертьфинале турнира Калинская сыграет с французской теннисисткой Кристиной Младенович.

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