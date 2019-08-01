Сан-Хосе, США, , 08:38 — REGNUM

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Украины Элине Свитолиной во втором круге турнира в Сан-Хосе. Встреча, продолжавшаяся 1 час 4 минуты, завершилась со счётом 3:6, 1:6.

Касаткина ни разу не подала навылет, допустив шесть двойных ошибок, и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, шесть ошибок на подаче и пять брейков.

В третьем круге турнира Свитолина сыграет с греческой теннисисткой Марией Саккари.

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