Зальцбург, Австрия, , 07:51 — REGNUM

Лондонский «Челси» одержал победу над австрийским «Ред Булл Зальцбург» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе «Челси» дубль оформил полузащитник Кристиан Пулишич. Также отличились хавбеки Росс Баркли, реализовавший пенальти, и Педро Родригес и нападающий Миши Батшуайи.

В составе «Ред Булл Зальцбург» дубль на счету форварда Такуми Минамино, ещё один гол забил защитник Жером Онген.

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