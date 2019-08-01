Каруж, , 07:45 — REGNUM

«Ливерпуль» одержал победу над «Лионом» в товарищеском матче. Встреча прошла в швейцарском городе Каруж и завершилась со счётом 3:1.

Футболисты «Лиона» открыли счёт на четвёртой минуте матча, отличился форвард Мемфис Депай, реализовавший пенальти.

В составе «Ливерпуля» голы забили нападающий Роберто Фирмино и полузащитник Гарри Уилсон, ещё один гол забил защитник Йоаким Андерсен в свои ворота.

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