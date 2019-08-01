Мюнхен, Германия, , 07:23 — REGNUM

Мадридский «Реал» одержал победу над турецким «Фенербахче» в матче за третье место турнира Audi Cup. Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе «Реала» хет-трик оформил нападающий Карим Бензема, ещё по голу забили защитник Хосе Игнасио Начо и форвард Мариано. У «Фенербахче» отличились нападающий Гарри Родригес и хавбеки Набиль Дирар и Озан Туфан.

Таким образом, «Реал» занял третье место на турнире Audi Cup. Победителем стал «Тоттенхэм», обыгравший в финале «Баварию».

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