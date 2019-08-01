Мюнхен, Германия, , 07:14 — REGNUM

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над мюнхенской «Баварией» в финале турнира Audi Cup. Встреча завершилась со счётом 2:2 (6:5 — по пенальти).

В составе «Тоттенхэма» голы забили полузащитники Эрик Ламела и Кристиан Эриксен. «Бавария» смогла отыграться благодаря точным ударам нападающего Янна-Фите Арпа и хавбека Альфонсо Дэвиса.

Победитель матча определился в серии пенальти, в котором «Тоттенхэм» оказался точнее — 6:5. Таким образом, «Тоттенхэм» одержал победу на турнире Audi Cup.

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