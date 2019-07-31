Село Архыз, Карачаево-Черкесия, , 16:18 — REGNUM

Ежегодные соревнования по горному бегу, скайраннингу (скоростное восхождение в горах) и трейлраннингу (бег по природному рельефу) Архыз Sky Race прошли в Карачаево-Черкесии, на курорте «Архыз». Участниками фестиваля стали около 70 спортсменов из разных регионов России, сообщили ИА REGNUM 31 июля в пресс-службе АО «Курорты Северного Кавказа».

Главным триумфатором соревнований стал бегун из города Москвы Илья Цыганков. Ему удалось преодолеть горную дистанцию в 80 км за 18 часов 51 минуту. Маршрут такой протяжённости был впервые покорён за четырёхлетнюю историю фестиваля.

Многочасовой маршрут длиной 50 км первым преодолел Алексей Шевченко, на это у него ушло 11 часов. Дистанции в 30 км у мужчин и женщин быстрее остальных прошли Дмитрий Шадрин и Елена Чотчаева, 11 км — Павел Климов и Людмила Тимофеева, шесть километров — Яков Голуб и Ольга Романова. Победители и призеры соревнований награждены кубками, медалями и грамотами.

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Как сообщало ИА REGNUM, на курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии ранее был разыгран Кубка России по скоростному спуску на горном велосипеде (даунхилл). Обладателем главного приза стал велогонщик из города Екатеринбурга Андрей Ушаков.