Портленд, США, , 14:48 — REGNUM

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блэйзерс» продлил контракт с защитником Си Джей Макколлумом. Об этом 31 июля сообщает ESPN.

Отмечается, что новое соглашение Макколлума с «Портлендом» рассчитано на три года и сумму в $100 млн.

Напомним, Макколлум был выбран «Портлендом» на драфте 2013 года под десятым номером. В сезоне 2018/19 регулярного чемпионата НБА он сыграл в 70 матчах.

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