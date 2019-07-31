Екатеринбург, , 14:42 — REGNUM

К 300-летию Екатеринбурга в городе появится Дом шахматиста. Об этом заявил первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов журналистам.

Шахматы (cc) SteenJepsen

В здании на Малышева, 58 (является объектом культурного наследия, сейчас пустует) поселится областная Федерация шахмат. В доме появится шахматная академия и музей, там же разместится уральский шахматный клуб.

По словам Орлова, стоимость реконструкции здания на Малышева будет известна после подготовки проекта реконструкции.

Напомним, 27 июля на Бородинском поле пройдёт шахматный турнир «Живые шахматы». В этот же день на территории местного заповедника пройдёт конный фестиваль.

Читайте ранее в этом сюжете: Конный фестиваль и турнир «Живые шахматы» проходят на Бородинском поле