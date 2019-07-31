Эспоо, , 14:25 — REGNUM

Бывший хоккеист нижегородского «Торпедо» и минского «Динамо» Ким Хиршовиц завершил карьеру. Об этом сообщается на сайте финского клуба «Киекко-Эспоо», который стал для игрока последним в карьере.

В сезоне 2011/12 Хиршовиц выступал за нижегородское «Торпедо», в составе которого сыграл 12 матчей. В сезон 2012/13 он играл в составе минского «Динамо».

В 2002 году Хиршовиц принял участие в молодёжном чемпионате мира в составе сборной Финляндии. Кроме того, он стал является лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата Финляндии 2009 года.

Читайте также: «Куньлунь Ред Стар» продлил контракт с форвардом Брэндоном Ипом