Пекин, 31 июля 2019, 14:13 — REGNUM
Российский теннисист Карен Хачанов подтвердил участие в турнире категории АТР 500 в Пекине. Об этом 31 июля сообщается на сайте соревнований.
Отмечается, что кроме Хачанова на турнире China Open также сыграют греческий теннисист Стефанос Циципас и представитель Канады Феликс Оже-Альяссим.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хачанов проиграл представителю Франции Жо-Вильфриду Цонга во втором круге турнира в Вашингтоне со счётом 4:6, 6:2, 5:7.
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