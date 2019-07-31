Киев, , 13:54 — REGNUM

Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА. Об этом сообщает Football.ua.

Отмечается, что Хачериди перейдёт в ЦСКА в статусе свободного агента. При этом, как утверждает издание, 32-летний игрок уже согласовал сделку с «армейцами».

Напомним, в сезоне 2018/19 Хачериди играл за греческий ПАОК. До этого он в течение 11 лет выступал за киевское «Динамо».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАОК расторг контракт с Хачериди.

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