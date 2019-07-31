Вашингтон, , 13:24 — REGNUM

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» объявил о переходе разыгрывающего защитника Трея Бёрка. Об этом 31 июля сообщается на сайте клуба.

В начале сезона 2018/19 Бёрк играл за «Нью-Йорк Никс», а в январе текущего года перешёл в «Даллас Маверикс». В составе «Далласа» он сыграл в 25 матчах. В среднем он набирал 10,9 очка и делал 2,7 результативной передачи.

Ранее Бёрк выступал за такие клубы, как «Юта Джаз» и «Вашингтон Уизардс».

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