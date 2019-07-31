Химки, Московская область, , 13:12 — REGNUM

Баскетбольный клуб «Химки» объявил об уходе форварда Малькольма Томаса. Об этом 31 июля сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что у Томаса истёк срок контракта, и стороны не стали продлевать соглашение.

Напомним, в «Химках» форвард играл с 2017 года и провёл два сезона. Он дважды стал серебряным призёром Единой лиги ВТБ. В прошлом сезоне он сыграл в 66 матчах, набирая 8,1 очка, делая 4,8 подбора и 1,7 передачи в среднем за игру.

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