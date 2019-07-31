Химки, Московская область, , 13:05 — REGNUM

Центровой сборной России по баскетболу Тимофей Мозгов станет игроком «Химок». Об этом 31 июля сообщают «Известия».

Отмечается, что Мозгов подпишет «Химками» контракт, рассчитанный на один сезон.

Напомним, ранее Мозгов играл в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за такие клубы, как «Кливленд Кавальерс», с которым стал чемпионом лиги, а также «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бруклин Нетс»

В сезоне 2018/19 он числился в «Орландо Мэджик», однако из-за травмы не сыграл ни одного матча и был отчислен из команды летом 2019 года.

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