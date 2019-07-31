Ереван, , 12:38 — REGNUM

Средняя стоимость одного авиабилеты из Москвы в Ереван на август 2019 года составила 15 109 рублей, что на 43,8% больше, чем в августе 2018 года. Об этом 31 июля сообщает издание TourDom.

Отмечается, что значительный рост цен на авиабилеты в Армению связан с запретом авиасообщения между Россией и Грузией. В частности, многие российские туристы покупают билеты до Еревана, откуда добираются до курортов Грузии на автобусе.

Кроме того, стоимость стыковочного авиарейса Санкт-Петербург — Тбилиси в августе подорожала на 69,2%, до 15 248 рублей, цены на авиабилеты из Москвы в Якутск выросли на 35,4%, до 37 295 рублей, из Москвы в Бургас — на 27,6%, до 19 266 рублей.

Напомним, 29 июля в авиакомпании Georgian Airways сообщили, что из-за прекращения прямого авиасообщения между Россией и Грузией убытки компании составили около $25 млн.

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