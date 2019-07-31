Уфа, , 12:11 — REGNUM

«Уфа» объявила об аренде полузащитника «Краснодара» Артёма Голубева. Об этом 31 июля сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что в сезоне 2019/20 Голубев будет играть в «Уфе» на правах аренды. Он будет выступать под 22-м номером.

Ранее Голубев играл за молодёжную команду «Краснодара», а также за «Краснодар-3» и «Краснодар-2».

Кроме того, он является игроком молодёжной сборной России U21, ранее играл в юношеских командах страны разных возрастов.

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