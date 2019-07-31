Милан, Италия, , 11:50 — REGNUM

Нападающий немецкого «Айнтрахта» Анте Ребич может перейти в «Интер». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио

По информации источника, «Интер» ведёт переговоры о переходе 25-летнего хорватского форварда. Сумма сделки оценивается в €40 млн.

Напомним, Ребич начал карьеру в 2011 году. Он играл за такие клубы, как «Сплит», «Фиорентина», «РБ Лейпциг», «Эллас Верона» и «Айнтрахт». В сезоне 2018/19 он сыграл 28 матчей в Бундеслиге, забив 9 голов и отдав четыре голевых паса.

В составе сборной Хорватии Ребич стал серебряным призёром чемпионата мира — 2018.

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