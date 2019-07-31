Лион, Франция, , 11:34 — REGNUM

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле не уйдёт из клуба в нынешнее трансферное окно. Об этом заявил главный тренер команды Силвиньо, сообщает L’Equipe.

«Дембеле никуда не уходит. Это трансферное окно для нас закрыто», — сказал Силвиньо.

Ранее сообщалось, что игроком интересовались такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», который предложил за него €40 млн, а также «Барселона».

В сезоне 2018/19 Дембеле провёл 52 матча, в которых забил 23 гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с «Лионом» рассчитан до лета 2023 года.

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