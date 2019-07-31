Лондон, , 11:27 — REGNUM

Нападающий туринского «Ювентуса» Мойзе Кин отклонил предложение о переходе в лондонский «Арсенал». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, Кин отклонил предложение «Арсенала» из-за того, что главный тренер команды Унаи Эмери не гарантировал ему место в стартовом составе.

Отмечается, что на данный момент 19-летний Кин близок к переходу в «Эвертон».

Добавим, что Кин является воспитанником «Ювентуса». В сезоне 2018/19 он сыграл в 17 матчах во всех турнирах, в которых семь голов.

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