София, , 11:17 — REGNUM

Спортсмены из Северной Осетии Батырбек Цховребов и Арслан Багаев завоевали серебряные медали на чемпионате мира по вольной борьбе среди юношей. Об этом 31 июля сообщает издание «15-й регион» со ссылкой на министерство спорта Северной Осетии.

В финальной схватке в весовой категории до 65 кг осетинский борец Цховребов уступил спортсмену из Азербайджана со счетом 4:6. В весовой категории до 80 кг Багаев проиграл иранцу со счетом 1:8.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля южноосетинский спортсмен Арсамаг Зассеев, выступающий за сборную России, стал чемпионом первенства мира по вольной борьбе среди юношей в весовой категории до 110 кг.

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