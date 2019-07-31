Нант, Франция, , 10:59 — REGNUM

Главный тренер французского «Нанта» Вахид Халилходжич покинет свой пост. Об этом сообщает Ouest France.

По информации издания, Халилходжич уйдёт из клуба из-за разногласий с руководством. В частности, у 67-летнего тренера есть серьёзные претензии по комплектованию состава команды.

Отмечается, что Халилходжич заявил руководству клуба, что ему нужны 8−9 новых футболистов для успешного выступления в чемпионате Франции.

Напомним, в октябре 2018 года Халилходжич возглавил «Нант», который занял 12-е место в сезоне 2018/19. До этого он в течение трёх лет работал со сборной Японии, из которой был уволен за два месяца до начала ЧМ-2018.

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