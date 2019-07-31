Денвер, США, , 10:40 — REGNUM

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» подписал новый контракт с российским нападающим Владиславом Каменевым. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Отмечается, что клуб подписал соглашение с 22-летним хоккеистом, рассчитанное на один сезон.

В сезоне 2018/19 Каменев сыграл в 24 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи при показателе полезности «-2».

В декабре 2018 года форвард перенёс операцию на плече, из-за чего пропустил оставшуюся часть сезона.

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