Тампа, США, , 10:20 — REGNUM

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» обменял нападающего Райана Кэллахана в «Оттаву Сенаторз». Об этом сообщается на сайте «Тампы».

В результате обмена канадский клуб получил контракт форварда Райана Кэллахана, а также выбор в пятом раунде драфта — 2020. «Тампа» получит вратаря Майка Кондона, а также выбор в шестом раунде драфта — 2020.

Напомним, 34-летний Кэллахан числится в списке травмированных на долгий срок игроков. Форвард близок к завершению карьеры из-за заболевания диска в поясничном отделе позвоночника.

В сезоне 2018/19 Кэллахан сыграл 52 матча за «Тампу», в которых забросил семь шайб и отдал 10 результативных передач. Кондон в сыграл лишь две игры за основную команду «Оттавы», проведя остальное время в фарм-клубе.

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