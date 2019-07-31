Турин, Италия, , 10:10 — REGNUM

Туринский «Ювентус» договорился с «Манчестер Юнайтед» об обмене нападающими — Пауло Дибалу на Ромелу Лукаку. Об этом сообщает Sky Sports.

Отмечается, что для осуществления обмена осталось дождаться договоренности агентов Дибалы с английским клубом.

Ранее сообщалось, что агент аргентинского футболиста прибыл в Манчестер для переговоров по возможному трансферу.

Напомним, в 2015 году Дибала перешёл в «Ювентус» из «Палермо». В сезоне 2018/19 он сыграл в 42 матчах, забив 10 голов и сделав 6 результативных передач.

Читайте также: Источник: «Ювентус» может обменять Дибалу на Лукаку

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Дибала не хочет уходить из «Ювентуса»