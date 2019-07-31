Турин, Италия, 31 июля 2019, 10:10 — REGNUM
Туринский «Ювентус» договорился с «Манчестер Юнайтед» об обмене нападающими — Пауло Дибалу на Ромелу Лукаку. Об этом сообщает Sky Sports.
Отмечается, что для осуществления обмена осталось дождаться договоренности агентов Дибалы с английским клубом.
Ранее сообщалось, что агент аргентинского футболиста прибыл в Манчестер для переговоров по возможному трансферу.
Напомним, в 2015 году Дибала перешёл в «Ювентус» из «Палермо». В сезоне 2018/19 он сыграл в 42 матчах, забив 10 голов и сделав 6 результативных передач.
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