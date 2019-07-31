Барселона, Испания, , 10:03 — REGNUM

Полузащитник «Барселоны» Малком отклонил предложение английского «Эвертона» ради перехода в «Зенит». Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, «Эвертон» предпринял попытку перехватить Малкома у «Зенита» и сделал предложение «Барселоне» о покупке футболиста.

Однако Малком отказался от перехода в «Эвертон», поскольку согласовал контракт с «Зенитом», который оказался более выгоден в финансовом плане выглядят. Ранее сообщалось, зарплата Малкома в «Зените» может составить €6,5 млн за сезон.

Напомним, 22-летний Малком является воспитанником «Коринтианса». Летом 2018 года он перешёл в «Барселону» из «Бордо» за €41 млн. В сезоне 2018/19 он сыграл 15 матчей в чемпионате Испании, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

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