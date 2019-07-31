Бухарест, 31 июля 2019, 09:35 — REGNUM
Румынская теннисистка Симона Халеп удостоена высшей государственной награды Румынии — ордена Звезды. Торжественная церемония вручения награды прошла 30 июля.
Награду Халеп вручил президент Румынии Клаус Йоханнис.
Напомним, Халеп стала чемпионкой Уимблдона-2019. В финале она разгромила американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:2.
В 2018 году румынская теннисистка стала победительницей Открытого чемпионата Франции Roland Garros.
Читайте также: Симона Халеп провела чемпионский парад в своем родном городе