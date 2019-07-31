Сан-Хосе, США, 31 июля 2019, 09:26 — REGNUM
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко одержала победу над представительницей Франции Армони Тан в первом круге турнира в Сан-Хосе. Встреча, продолжавшаяся 1 час 15 минут, завершилась со счётом 6:2, 6:4.
Азаренко два раза подала навылет, допустив четыре двойные ошибок, и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы две ошибки на подаче и четыре брейка.
Во втором круге турнира Азаренко сыграет с хорватской теннисисткой Донной Векич.
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