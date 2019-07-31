Гельзенкирхен, Германия, , 09:17 — REGNUM

Полузащитник немецкого «Шальке» и сборной Украины Евгений Коноплянка может перейти в турецкий «Бешикташ». Об этом сообщает Fanatik.

По информации издания, 29-летний украинский хавбек согласовал личный контракт с «Бешикташем». Ожидается, что в ближайшее время будет объявлено о трансфере.

Напомним, Коноплянка играл за «Шальке» с 2016 года. В первом сезоне в немецком клубе он играл на правах аренды, после чего перешёл на постоянной основе.

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