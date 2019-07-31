Буэнос-Айрес, , 08:57 — REGNUM

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони продолжит работу во время отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Об этом 31 июля сообщается на сайте Ассоциации футбола Аргентины (АФА).

Исполнительный комитет АФА оставил Скалони на посту главного тренера национальной команды. Срок контракта тренера со сборной завершится в конце 2019 года, но в ближайшее время стороны продлят соглашение.

Напомним, 41-летний Скалони возглавил сборную Аргентины после чемпионата мира 2018 года, который прошёл в России.

Под его руководством команда заняла третье место на Кубке Америки — 2019, обыграв сборную Чили со счётом 2:1. Перед этим аргентинцы проиграли Бразилии в полуфинале (0:2).

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