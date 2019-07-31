Вашингтон, , 08:42 — REGNUM

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл представителю Франции Жо-Вильфриду Цонга во втором круге турнира в Вашингтоне. Встреча, продолжавшаяся 1 час 58 минут, завершилась со счётом 4:6, 6:2, 5:7.

Хачанов восемь раз подал навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 13 эйсов, четыре ошибки на подаче и 2 из 9 брейка.

В третьем круге турнира Цонга сыграет с британским теннисистом Кайлом Эдмундом.

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