Вашингтон, , 08:37 — REGNUM

Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл представителю Германии Петеру Гоёвчику в первом круге турнира в Вашингтоне. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 24 минуты, завершилась со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 6:7 (2:7).

Рублёв 15 раз подал навылет, допустив шесть двойных ошибок, и реализовал 4 из 15 брейк-пойнтов. На счету его соперника 17 эйсов, пять ошибок на подаче и 3 из 9 брейка.

Во втором круге турнира Гоёвчик сыграет с австралийским теннисистом Алексом де Минором.

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