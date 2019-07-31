София, , 08:31 — REGNUM

Спортсмен из Южной Осетии Арсамаг Зассеев завоевал золотую медаль чемпионата мира по вольной борьбе среди кадетов в Болгарии. Об этом сообщает южноосетинское агентство «Рес».

В финальном поединке Арсамаг Зассеев встретился с борцом из Грузии Георгием Чихрадзе. Южноосетинский спортсмен в весовой категории до 110 кг одолел соперника с разгромным счетом — 10:0.

В полуфинальном поединке Зассеев оказался сильнее борца из Ирана. Ранее он также одолел борцов из Индии и Болгарии.

Отметим, 29 июля в болгарской Софии стартовал чемпионат мира по вольной борьбе среди кадетов. В соревнованиях принимают участие борцы пяти весовых категорий: до 48, 55, 65, 80 и 110 кг. Арсамаг Зассеев на соревнованиях выступил в составе сборной России.

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