Вашингтон, 31 июля 2019, 08:30 — REGNUM
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем США Бьорном Фрэтэнджело во втором круге турнира в Вашингтоне. Встреча, продолжавшаяся 1 час 13 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:4.
Медведев семь раз подал навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, две ошибки на подаче и ни одного брейка.
В третьем круге турнира Медведев сыграет с американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо.
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