Мюнхен, Германия, , 08:04 — REGNUM

Мюнхенская «Бавария» одержала победу над турецким «Фенербахче» в матче турнира Audi Cup. Встреча завершилась со счётом 6:1.

В составе «Баварии» хет-трик оформил нападающий Томас Мюллер, забивший один из голов с пенальти. Также отличились полузащитник Ренату Санчеш, Леон Горецка и Кингсли Коман.

В составе «Фенербахче» единственный гол забил нападающий Макс Крузе.

В финале турнира Audi Cup «Бавария» сыграет с лондонским «Тоттенхэм Хотспур».

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