Пирей, Греция, , 07:47 — REGNUM

Греческий «Олимпиакос» одержал победу над чешской «Викторией Пльзень» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 4:0.

Все голы были забиты во втором тайме. В составе «Олимпиакоса» отличились полузащитник Гильерме, нападающий Мигель Герреро и защитник Рубен Семеду. Ещё один гол забил в свои ворота защитник «Виктории» Радим Ржезник.

Напомним, первый матч завершился вничью со счётом 0:0. Таким образом, «Олимпиакос» вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

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