Базель, Швейцария, , 07:37 — REGNUM

Швейцарский «Базель» одержал победу над голландским «ПСВ Эйндховен» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Базеля» голы забили защитник Эрай Джюмарт и форвард Рикки ван Волфсвинкель. У ПСВ отличился полузащитник Брума.

Напомним, в первом матче победу одержал ПСВ со счётом 3:2. Таким образом, «Базель» вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов благодаря большему количеству голов на выезде.

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