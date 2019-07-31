Тбилиси, , 07:26 — REGNUM

Грузия подала заявку на проведение XVII зимнего Европейского юношеского Олимпийского фестиваля в 2025 году. Об этом 30 июля заявил премьер-министр страны Мамук Бахтадзе на торжественном мероприятии по случаю избрания Грузии одной из стран, в которых будет проводиться чемпионат Европы по баскетболу в 2021 году, сообщает издание Sport24.

По его словам, 29 июля национальный Олимпийский комитет Грузии подал заявку на проведение фестиваля. Глава правительства отметил, что юношеский фестиваль является одни из самых масштабных спортивных событий в мире. Спортивные мероприятия планируется организовать на горнолыжных курортах в Бакуриани и Боржоми.

Напомним, в середине июля в Международной федерации баскетбола сообщили, что мужской чемпионат Европы 2021 года пройдет в Германии, Грузии, Чехии и Италии. Финальная часть соревнования состоится в Германии.

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