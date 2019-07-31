Цхинвал, , 07:25 — REGNUM

В Южной Осетии создали Национальный Олимпийский комитет Южной Осетии. Его президентом стал директор дворца спорта «Олимп» Роберт Табуев. Генеральным директором олимпийского комитета стал Дмитрий Джабиев — вице-президент Федерации борьбы Южной Осетии. Об этом сообщает ИА «Рес».

Главный тренер сборной России по вольной борьбе, президент Федерации борьбы Южной Осетии Дзамболат Тедеев отметил, что комитет создается для того, чтобы у спортсменов Южной Осетии была возможность участвовать на Олимпийских играх. Южноосетинские спортсмены смогут выступать под нейтральным олимпийским флагом. Если страну признает 20 государств, то спортсмены смогут выступать под олимпийским флагом.

Тедеев призвал поддерживать югоосетинских спортсменов на международной арене и со своей стороны заявил о готовности выделить 1 млн. рублей, чтобы собрать сборную команду Южной Осетии и приобрести для них единую экипировку.