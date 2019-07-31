Сан-Паулу, Бразилия, , 07:23 — REGNUM

Нападающий Луис Адриано перешёл из московского «Спартака» в «Палмейрас». Об этом сообщается на сайте бразильского клуба.

Отмечается, что «Палмейрас» подписал с форвардом контракт, рассчитанный на четыре года.

Напомним, в январе 2017 года Адриано стал игроком «Спартака», перейдя из «Милана» в статусе свободного агента. В составе московского клуба он сыграл 76 матчей, в которых забил 24 гола.

Со «Спартаком» 32-летний форвард стал чемпионом России, а также выиграл Суперкубок России.

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