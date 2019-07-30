Шатура, Московская область, , 23:47 — REGNUM

Двое несовершеннолетних погибли под колёсами электропоезда вечером 30 июля в Шатурском районе Подмосковья. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Как уточняется, инцидент произошел в районе станции «Шатурторф» Казанского направления Московской железной дороги.

По предварительным данным, подростки перебегали пути перед приближающимся составом. В результате наезда электропоезда они получили травмы, несовместимые с жизнью.

Полиция в настоящее время проводит проверку по факту инцидента, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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