Шатура, Московская область, 30 июля 2019, 23:47 — REGNUM
Двое несовершеннолетних погибли под колёсами электропоезда вечером 30 июля в Шатурском районе Подмосковья. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
Как уточняется, инцидент произошел в районе станции «Шатурторф» Казанского направления Московской железной дороги.
По предварительным данным, подростки перебегали пути перед приближающимся составом. В результате наезда электропоезда они получили травмы, несовместимые с жизнью.
Полиция в настоящее время проводит проверку по факту инцидента, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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