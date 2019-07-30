Черкесск, , 17:36 — REGNUM

Андрей Ушаков из города Екатеринбурга стал обладателем Кубка России по скоростному спуску на горном велосипеде (даунхилл), который был разыгран на курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Спортсмен набрал наибольшую сумму очков по итогам четырёх этапов турнира, сообщили ИА REGNUM 30 июля в пресс-службе федерации велосипедного спорта России.

В финальном этапе гонок за главный приз соревнований боролись 53 спортсмена из 24 городов России. Во время заездов велосипедисты стартовали с высоты свыше 2,2 тыс. метров над уровнем моря и преодолевали дистанцию в 2,7 км искусственных и естественных препятствий. Перепад высот при этом составил 550 метров.

Напомним, суть даунхилла заключается в прохождении на время трассы, которая содержит в себе крутые спуски, резкие повороты, неровности в виде ям и бугров, торчащие камни и корни деревьев, а иногда строятся и более сложные препятствия в виде трамплинов и обрывов. Средняя скорость велогонщика на трассе превышает 35 км/ч,