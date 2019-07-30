Черкесск, , 16:20 — REGNUM

В Карачаево-Черкесии появятся открытые спорткомплексы. Площадки для уличного фитнеса будут оборудованы в городах Черкесск и Карачаевск. Комплексы будут созданы в рамках нацпроекта «Демография».

Каждый из них будет включать в себя беговые дорожки кругового типа и прямые, ямы с песком для прыжков и секторы для прыжков в высоту. Кроме того, будут созданы зоны для игровых видов спорта, в том числе футбольное поле, а также площадки для стритбола. Будут оборудованы площадки и различными тренажерами для воркаута.

Напомним, в Карачаево-Черкесии до конца 2019 года планируется к сдаче физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом в городе Усть-Джегута. Кроме того, начато строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в аулах Кубина Абазинского района и в районном центре Адыге-Хабльского района.