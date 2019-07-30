Монако, , 15:05 — REGNUM

«Монако» может купить защитника лондонского «Арсенала» Шкодрана Мустафи. Об этом сообщает L'Équipe.

По информации издания, «Монако» заинтересован в услугах 27-летнего футболиста. При этом «Арсенал» готов отпустить его за €30 млн. Его контракт с «канонирами» рассчитан до лета 2021 года.

Напомним, летом 2016 года Мустафи перешёл в «Арсенал» из «Валенсии» за €40 млн. За лондонский клуб он сыграл 115 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи.

В 2014 году Мустафи стал чемпионом мира в составе сборной Германии.

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