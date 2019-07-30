Лос-Анджелес, США, , 16:00 — REGNUM

Американская журналистка с ником Reinessa обвинила организаторов турнира Dota Summit 10 в сексизме. Об этом девушка написала на портале Rivalry 29 июля.

По словам девушки, участники и организаторы турнира позволяли себе некорректные выражения и действия. Так, один из комментаторов во время мероприятия оценивал девушек в приложении Tinder, а аналитики путём голосования выбирали «лучшую часть женского тела».

Напомним, турнир Dota Summit 10 прошёл в Лос-Анджелесе с 25 по 28 июля 2019 года. Первая место в нём заняла шведская команда Alliance. Dota Summit 10 стал одним из последних турниров перед The International — чемпионатом мира по Dota 2.